Dos afectados por las balas perdidas

Por lo menos dos incidentes relacionados con arma de fuego por la celebración de la llegada del año 2026, tuvieron lugar en esta cabecera municipal, no obstante el saldo blanco.

Uno de los casos más emblemáticos de esta situación, en donde infractores detonan armas de diversos calibres, fue el de un joven emprendedor, quien sufrió el susto de su vida al recibir un impacto de proyectil en su vehículo.

Jassiel Hernández, residente del fraccionamiento Azteca, hizo público la situación que vivió durante la transición de 2025 a 2026, cuando el parabrisas de su coche, recibió una bala que perforó el cristal delantero.

Por fortuna, nadie había a bordo de la unidad motriz, por lo que solamente fue la impresión y el daño económico, los cuales quedaron como una anécdota de año nuevo.

El segundo caso fue reportado en el mismo fraccionamiento, pero ahora la agraviada fue una madre de familia quien pidió anonimato tras dar a conocer el incidente, en donde otro proyectil deflagrado cayó, pero ahora sí, cerca de las personas que habitan una vivienda en ese sector.

"Esta bala por poco y provoca una tragedia en mi hogar, pues cayó en la cocina. Gracias a Dios a nadie nos impactó", indicó la jefa de familia, quien por fortuna al igual que sus seres queridos, salió ilesa.



