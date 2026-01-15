Cimbran balaceras a RB

Lluvia de balas irrumpió en la paz y tranquilidad de la familias la madrugada de este miércoles, situación que se generalizó por todos los confines de la ciudad.

La deflagración de proyectiles de alto calibre despertó de su sueño de manera anticipada a centenares de familias.

En redes sociales, el terror fue dejado como constancia de la violenta jornada.

Los diversos puntos en los que se cimbró el firmamento por el tableteo de los rifles de alto poder, son los siguientes:

- Brecha 112

- Colonias: Morelos; Octavio Silva y Primero de Mayo

- Fraccionamientos: Brisas del Campo; Las Margaritas; Praderas del Sol; Río Bravo

- Zona Centro

Pese a lo prolongado de la confrontación, la Vocería de Seguridad Tamaulipas, no había emitido comunicado alguno.

Por ende se desconoce si la confrontación armada y las persecuciones fueron entre:

Facciones antagónicas; entre civiles armados y Seguridad Pública o bien entre civiles armados y elementos de la Sedena recién arribados a la cabecera municipal.

En redes sociales, ciudadanos presa del terror dejan constancia de la crudeza de los enfrentamientos.

Por diversas vialidades, se reportó la presencia de poncha llantas en es violento amanecer, cuyo saldo se desconoce por la falta de información oficial.

... Y vuelven asaltos a automovilistas

La racha de violencia y delitos de alto impacto social, sigue adelante y se recrudece.

Ahora, automovilistas comunes sufren el embate de la ola delictiva.

Víctima de hurto con violencia denuncia asalto armado en la Monterreal .

Este miércoles por la mañana se registró un atraco en la colonia en mención, el cual fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En la denuncia se señala:

que Francisco "N" fue víctima de un asalto hoy por la mañana en a la altura del kínder Carlos A. Carrillo.

El vehículo involucrado es un Nissan Altima modelo 2013, color café, con logotipos de lobos en ambos costados.

"Se agradece a la comunidad difundir esta información para apoyar en la localización del vehículo.

"Cualquier dato que contribuya a la investigación será de gran ayuda", fue el llamado del afectado.



