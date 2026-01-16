Padecen otra intensa balacera en Río Bravo

La violencia que ha azotado a Río Bravo en lo que va de este 2026, no solo se ha recrudecido, sino que ha hecho más frecuente al grado de que se registran dos madrugadas consecutivas con agresiones armadas.

Esta madrugada de jueves 15 de enero, no fue la excepción, pues más intercambio de fuego se registró entre los civiles embozados y las fuerzas del orden que peinan la zona urbana.

Incluso circulan mensajes en redes sociales sobre presuntas amenazas a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública por los operativos de vigilancia y presencia en todos los confines de la ciudad.

Si bien, los mensajes son en anónimo, por lo que no se les pueden atribuir al grupo de civiles armados que opera en esta localidad, lo cierto es que sí genera temor y zozobra entre las familia.

Lo cierto es que durante la madrugada de este jueves llovieron balas en viviendas de dos importantes fraccionamientos como Satélite y Azteca, ubicados al poniente de la ciudad.

Residentes de esos sectores denunciaron públicamente que durante las dos últimas madrugadas , varias viviendas fueron afectadas por la caída de proyectiles de arma de fuego, esto durante enfrentamiento registrado en ese populoso punto.

De acuerdo con residentes del noroeste del municipio, en varias viviendas se dieron situaciones similares.

"Ya no puede estar uno seguro ni en su propia casa", dijo una mujer que señaló que una bala atravesó la pared del segundo piso en su vivienda.

Mientras otra femenina mencionó que algo similar le ocurrió a un familiar. Durante las últimas horas se han reportado en la ciudad diversas situaciones de riesgo, lo que ha generado alarma entre la población.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni decesos de personas ajenas a los enfrentamientos armados.



