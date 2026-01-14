Registran infernal balacera de madrugada

Río Bravo, Tam.- Lluvia de balas irrumpió en la paz y tranquilidad de la familias la madrugada de este miércoles, situación que se generalizó por todos los confines de la ciudad.

La deflagración de proyectiles de alto calibre despertó de su sueño de manera anticipada a centenares de familias.

Los diversos puntos en los que se cimbró el firmamento por el tableteo de los rifles de alto poder, son los siguientes:

- Brecha 112

- Colonias: Morelos; Octavio Silva y Primero de Mayo

- Fraccionamientos: Brisas del Campo; Las Margaritas; Praderas del Sol; Río Bravo

- Zona Centro

Pese a lo prolongado de la confrontación, la Vocería de Seguridad Tamaulipas, no había emitido comunicado alguno.

Por ende se desconoce si la confrontación armada y las persecuciones fueron entre:

Facciones antagónicas; entre civiles armados y Seguridad Pública o bien entre civiles armados y elementos de la Sedena recién arribados a la cabecera municipal.

En redes sociales, ciudadanos presa del terror dejan constancia de la crudeza de los enfrentamientos.

Por diversas vialidades, se reportó la presencia de poncha llantas en es violento amanecer, cuyo saldo se desconoce por la falta de información oficial.

En redes sociales, el terror fue dejado como constancia de la violenta jornada. EL MAÑANA/Staff