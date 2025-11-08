Bajará termómetro hasta los 6 grados

Se avecina frente frío para este fin de semana, con bajas temperaturas que oscilarán entre los 8 y hasta los 6 grados centígrados, que traerá además fuertes vientos y posibles tolvaneras.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el nuevo frente frío que se aproxima se espera su ingreso en el Norte del territorio nacional, a partir del domingo por la noche.

Traerá temperaturas para el próximo lunes de entre los 8 y hasta los 21 grados centígrados, mientras que el martes oscilará entre los 6 grados como mínimas y 26 como máximas.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para el miércoles comenzarán a aumentar, cuyo pronóstico es de entre los 15 hasta los 29 grados, y el jueves entre los 16 y hasta los 30 grados centígrados.