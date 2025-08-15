Saturan baches avenidas y calles

Una lluvia de baches de todos tamaños es la que se presenta en una buena parte de la carpeta de rodamiento de la avenida las Flores en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso.

El problema data desde hace bastante tiempo, pero conforme pasa el tiempo, los días, las semanas, y los meses, se ha venido acrecentando, de tal manera que esquivarlos resulta imposible.

Juan y Esequiel, ambos residentes de la colonia las Flores, que colinda con ese segmento de la población, dicen que ya en repetidas ocasiones han avisado a las autoridades, pero nada han podido hacer.

La citada avenida es tráfico constante de conductores de cuando menos 10 colonias, entre ellas, además de las Flores, la Jardín, Mezquital, Francisco I. Madero, Benito Candanoza, el Triunfo, y otras más.

También colinda con la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en donde, para cerrar con broche de oro, se localiza un súper bachetón casi frente a la escuela, por lo que consideran que, cuando menos, debían implementar un programa emergente de bacheo.