Buscan a Nadia; se fue con su pareja

Una angustiada madre de Río Bravo pide ayuda para dar con el paradero de su hija Nadia "N", quien desde el pasado 12 de junio no ha regresado a casa y dejó en el abandono a sus tres hijas.

Nadia se marchó a Matamoros con su pareja, un hombre identificado como Jesús Saldaña, a quien responsabiliza de haberla arrastrado nuevamente al mundo de las adicciones.

De acuerdo con el testimonio de los familiares quienes pidieron anonimato, Nadia había estado internada por seis meses en un centro de rehabilitación en Río Bravo, pero justo al concluir su proceso, Jesús insistió en llevársela de vuelta a Matamoros.

Desde ese día no se sabe nada de ella, por lo que se teme por su vida.

"Él es quien le consigue la droga... yo sólo quiero que mi hija regrese para hablar sobre el futuro de sus tres hijas", expresó.

El drama se torna aún más doloroso porque las pequeñas permanecen al cuidado de la abuela, ahora es imperativo que Nadia dé la cara y decida qué pasará con sus hijas.