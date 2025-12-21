Continúa madre esperando hemodiálisis

Nohemí Marmolejo vuelve a alzar la voz, esta vez con miedo y desesperación, pues no cuenta con los recursos necesarios para recibir su hemodiálisis de esta semana, un tratamiento que no puede esperar.

Y es que no es solo su insuficiencia renal con lo que debe luchar, sino también con la falta de recursos para continuar su tratamiento dos veces a la semana, luego de que el Hospital General de esta localidad le dijera que "no".

¿Cómo puede ayudar la comunidad a Nohemí Marmolejo?

Explicó que esta vez más que nunca necesita ayuda, pues su estado de salud se ha agravado, ya que el catéter que utiliza se encuentra infectado y una de sus piernas se ha paralizado, pero no tiene la forma de cubrir el cambio ni la atención médica que necesita con urgencia, por lo que cada hora que pasa representa un riesgo mayor para su vida.

El temor más grande de Nohemí no es solo el dolor o la enfermedad, sino el futuro de sus dos niñas, quienes dependen únicamente de ella, ya que es madre, sostén y refugio para ellas.

Hoy, Nohemi pide ayuda, no por comodidad, sino por sobrevivir, cualquier apoyo o gesto solidario puede marcar la diferencia entre la esperanza y una tragedia evitable.

Detalles sobre la situación de Nohemí Marmolejo

Las personas cuyo corazón y recursos les permitan apoyar a Nohemi en su lucha pueden acudir directamente a la clínica Cristo Rey, ubicada en la calle Constitución Norte, #3212, zona Centro, en esta ciudad, o bien mediante transferencia a la tarjeta de Spin Oxxo 728969 0001 3908 2574, o bien comunicarse al teléfono 899 968 8126.

Es importante recalcar que el tiempo se agota. Nohemí solo tiene hasta este fin de semana para reunir los 1 mil 800 pesos que cuesta cada tratamiento, de no lograrlo, hoy no podrá recibir su hemodiálisis.