Viven dos niñas en cajeros bancarios y piden limosna

Usuarios de cajero automático en céntrico sector, reportan la presencia de dos niñas que pernoctan en el espacio que ocupa el dispensador de efectivo, de acuerdo a reportes de quienes han atestiguado esta situación.

Esto se presenta en la sucursal bancaria de avenida Madero con Hermenegildo Galena, zona Centro, en donde una vez que cae la noche, dos niñas en compañía de su madre, habilitan el cajero como dormitorio.

Debido a que una vez que la madre cae presa del sueño, ambas niñas quedan completamente vulnerables y a merced de cualquier depredador o abusador, por lo que las voces que claman ayuda para buscarles un lugar seguro, no se hicieron esperar. Fernanda "N", usuaria de los servicios del cajero, expresó lo que ella ha visto:

"A mi me tocó ver hace como 2 semanas que la niña grandecita traía de las greñas bien feo a la mamá y la niña más chiquita estaba llore y llore porque no la soltaba y después de ratito la soltó y la mamá le regreso la desgreñada a la niña", expresó.

La joven Dayana "N", también dio información sobre este caso de menores en condición de calle:

"Yo las he visto seguido últimamente ahí y las niñas sí corren peligro, no ayudo porque conozco la vida de los que piden desde cerca y si quieren realmente ayudar a esas niñas no las ayuden para que la mamá se ponga a trabajar y les dé mejor futuro.

Porque si siguen ayudando, así sea con comida, siempre estarán ahí esas niñas porque no tendrán la necesidad de trabajar por comida, dinero y vestimenta; se escuchará cruel, pero créanme que es la mejor ayuda que les pueden dar a las niñas", sentenció.

Micaela Camarillo, ama de casa indicó que "la niña está pidiendo adentro de los cajeros entras y te dice ´oiga deme dinero tengo hambre´ y está adentro pidiendo y la mamá y la hermana dormida en un lado de la puerta".

La pregunta que se hacen los entrevistados, es: ¿dónde está el DIF? para que ponga a resguardo a las dos infantes, de entre 5 y 6 años una y la otra de entre 4 y 5 años de edad.