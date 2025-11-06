Llega ayuda a Veracruz

Con el fin de aminorar los estragos materiales y humanos por las inundaciones de inicios de octubre que aún sufren los damnificados por las lluvias de Veracruz, altruistas riobravenses ya se encuentran en la zona aún siniestrada.

Mientras que ya no se vive situación de alerta, pero sí es una realidad que aún impera y mantiene sus consecuencias.

Este miércoles, un grupo de riobravenses que se hicieron solidarios compartieron imágenes en las zonas siniestradas por las anegaciones.

¿Qué ocurrió?

Los altruistas visitaron el municipio de Tuxpan, además de la comunidad de Chomotla, para hacer entrega de ayudas materiales a los que siguen padeciendo las consecuencias de la hecatombe climatológica.

Se trata de miembros de la Iglesia Mi Dios es Real, en Hacienda Las Brisas, quienes suman un total de 18 voluntarios.

Ellos son encabezados por el pastor Javier Licona Jara, quien lidera esta caravana de ayuda.

Provistos de una camioneta tipo van y un remolque, los miembros de esta congregación religiosa entregaron artículos entre los que destacan:

Colchones para los hogares que fueron arrasados y perdieron todo.

Algunos muebles.

Gel desinfectante.

Toallitas antibacteriales desechables.

Líquidos para higiene y limpieza como cloro.

Despensas, entre otros.

¿Cuál es la respuesta de los involucrados?

Los voluntarios han manifestado su compromiso de seguir apoyando a los afectados, asegurando que la situación aún requiere de atención y recursos. La comunidad de Tuxpan y Chomotla sigue enfrentando desafíos significativos tras las inundaciones.

¿Cuáles son las consecuencias de las inundaciones?

Las inundaciones de octubre han dejado un impacto considerable en la región, afectando no solo a las viviendas, sino también a la salud y bienestar de los habitantes. La solidaridad de los riobravenses es un ejemplo de cómo las comunidades pueden unirse en tiempos de crisis.