Avienta huevos a una camioneta

Joven conductora realizó actos de vandalismo en la disputa por un estacionamiento a las afueras de un concurrido puesto de tacos de birria la mañana de este domingo.

Reyna Reyes Guerrero, es la agraviada en su vehículo a manos de agresiva señorita que lanzó huevos a su coche para retirarse antes de que la autoridad hiciera acto de presencia.

Explicó que la agresora se "dio el tiempo de ir a comprar huevos y hacer una nota y todavía hacer la maldad de arrojarlos a mi camioneta porque dices que te robé el estacionamiento".

La joven infractora dejó una nota escrita, en la que dejaba en evidencia su acto.

Sobre la razón de este inusitado acto, Reyes Guerrero, dio pormenores:

"Hoy fuimos almorzar mi esposo y mi hija a la birria muy conocida y pues llegamos almorzar al lugar y estaban varios carros estacionamiento en doble fila con las preventivas prendidas.

"Nosotros tomamos el otro lado de la calle para pasar y vimos que los estatales iban saliendo del estacionamiento y mi esposo se esperó y se metió pero la señora se enojó".

"Nosotros por no pelear nos bajamos para almorzar y pues la señora nos tomó foto y le dije a mi esposo no voy a pelear ordenamos y almorzamos.

"Ya terminamos y nos retiramos y cuál fue mi sorpresa que vimos a la señora aventando los huevos a mi camioneta (Jeep Liberty, azul marino) pero bien viva se subió a su camioneta (Ford, color gris, placas de Tamaulipas)" precisó.

Acusada viajaba en camioneta Ford, color gris, con placas de Tamaulipas.



