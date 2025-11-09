Cafres destruyen alumbrado público

La avenida San Pedro, una de las vialidades que conectan con rutas de gran importancia como la Autopista Matamoros-Reynosa y la carretera que conduce al Puente Internacional Río Bravo-Donna, está merced de cafres.

Poco a poco, esa vialidad se va quedando sin alumbrado público debido a que en múltiples incidentes de tránsito, los postes que sostienen las luminarias, han sido derribados e incluso arrancados con todo y base.

¿Qué ocurrió?

En un recorrido a lo largo de esa ruta, se pudo constatar un sinnúmero de columnas de fierro tubular, las cuales yacen en el camellón central de esa avenida, una de las de mayor índice de accidentes vehiculares. La estela de daños que dejan estos constantes percances es evidente, no obstante Servicios Primarios, no ha iniciado la reinstalación de estos postes, indicaron vecinos.

"Ya en la noche unos tramos están muy oscuros, mi esposo cuando sale del trabajo en la noche, tiene que ir con el celular encendido porque ya faltan muchos postes. No han vuelto a poner los postes, nada más los de las brecha 112, son los que repusieron, pero en la avenida San Pedro siguen igual, los postes todos chuecos en el suelo", precisó Guadalupe Leal, vecina de la zona norte de la cabecera municipal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Si bien este fenómeno ya se ha prolongado por varios años, amenaza con dejar completamente erradicado el sistema de alumbrado público en esta avenida.