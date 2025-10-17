Realizan “Caminata Rosa” para conmemorar lucha contra el cáncer

La mañana de este 17 de octubre con motivo del Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la Caminata Rosa. Dicha actividad fue organizada por Clínica del ISSSTE y Alianza Mujer Ayúdame a Ayudarte, así como autoridades locales.

Miembros de la comunidad en general, instituciones públicas y privadas, así como mujeres que han superado esta prueba mortal, participaron. La ruta este 2025 fue más corta que otros años y arrancó a las 8:00 horas, partiendo desde la plaza Ignacio Zaragoza a la explanada del Palacio Municipal.

La marcha fue encabezada por el director del ISSSTE, José Francisco Sánchez García; la presidenta de AMAA, San Juanita Salazar de León y los supervivientes y pacientes de cáncer. También se sumaron instituciones educativas, tanto personal como alumnos.

Funcionarios de los tres niveles de gobierno y Cruz Roja se sumaron a esta cruzada por la salud de las mujeres y la celebración es oficialmente este 19 de octubre.