Tamaulipas

Llaman a la calma en CBTis 73

Director del CBTis 73 insta a mantener la calma y confiar en las autoridades tras el trágico suceso
  • Por: Armando González
  • 18 / Octubre / 2025 -
En Cbtis 73 emiten llamado a comunidad escolar a mantener la calma y evitar difundir información falsa.

Ante el clima de preocupación, incertidumbre e inconformidad que se ha generado entre padres de familia y alumnos del CBTis 73 tras el lamentable deceso de la maestra María Eugenia Otero, emiten llamado a mantener la calma y confiar en las autoridades.

Fue de la dirección del plantel a cargo del director José Oliveiro Márquez, que, como resultado de diversas versiones no confirmadas sobre las circunstancias que habrían ocasionado la muerte de la profesora.

Señaló a medios de comunicación que, en el caso de la escuela, la seguridad de los alumnos seguirá siendo una prioridad y que el plantel no se encuentra en riesgo.

Expresó que es lamentable el fallecimiento, pero fue un hecho ajeno a la escuela que se encuentra en manos de las autoridades, agregando que está disponible para atender a padres y estudiantes sobre sus inquietudes al respecto.

