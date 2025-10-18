Llaman a la calma en CBTis 73

Llaman a la calma en CBTis 73Director del CBTis 73 insta a mantener la calma y confiar en las autoridades tras el trágico suceso
Ante el clima de preocupación, incertidumbre e inconformidad que se ha generado entre padres de familia y alumnos del CBTis 73 tras el lamentable deceso de la maestra María Eugenia Otero, emiten llamado a mantener la calma y confiar en las autoridades.
Fue de la dirección del plantel a cargo del director José Oliveiro Márquez, que, como resultado de diversas versiones no confirmadas sobre las circunstancias que habrían ocasionado la muerte de la profesora.
Señaló a medios de comunicación que, en el caso de la escuela, la seguridad de los alumnos seguirá siendo una prioridad y que el plantel no se encuentra en riesgo.
Expresó que es lamentable el fallecimiento, pero fue un hecho ajeno a la escuela que se encuentra en manos de las autoridades, agregando que está disponible para atender a padres y estudiantes sobre sus inquietudes al respecto.