Llaman a la calma en CBTis 73

Ante el clima de preocupación, incertidumbre e inconformidad que se ha generado entre padres de familia y alumnos del CBTis 73 tras el lamentable deceso de la maestra María Eugenia Otero, emiten llamado a mantener la calma y confiar en las autoridades.

Fue de la dirección del plantel a cargo del director José Oliveiro Márquez, que, como resultado de diversas versiones no confirmadas sobre las circunstancias que habrían ocasionado la muerte de la profesora.

Señaló a medios de comunicación que, en el caso de la escuela, la seguridad de los alumnos seguirá siendo una prioridad y que el plantel no se encuentra en riesgo.