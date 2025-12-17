Fuego consume vehículo en la autopista Matamoros-Reynosa

Un auto compacto se vio envuelto en un voraz incendio la tarde de este miércoles en la autopista Matamoros-Reynosa.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia alrededor de las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 63 acudiendo hasta el punto de la conflagración, la cual ya estaba muy avanzada por la distancia en que se encontraba el coche.

Acciones de la autoridad tras el incendio

Elementos de Protección Civil y Bomberos, socorristas de Cruz Roja y personal de la autopista se dieron cita para atender al conductor, quien resultó ileso pero perdió totalmente la unidad.

El coche siniestrado, es de la marca Chevrolet, cuatro puertas, pero debido a condición en que quedó, no se apreciaba la línea del vehículo.

Detalles del incidente en la autopista

Sobre las causas del incendio no se precisaron datos, debido a que solamente el afectado, puede solicitar el peritaje de Bomberos, pero no se descarta un posible corto circuito.

Causas del incendio del vehículo sin determinar

El incidente quedó a cargo de la Guardia Nacional División Caminos, autoridad competente en ese tramo carretero, para ser remitido al corralón oficial.