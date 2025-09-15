Roban a negocio de eventos sociales

Un establecimiento dedicado a la organización de eventos sociales fue objeto de robo por parte de ladrón(es) no identificado(s), en la colonia Las Cumbres.

Fue el propietario, Marcos Gámez, quien realizó el reporte respectivo sobre este hecho delictivo, en el cual se introdujeron en su propiedad para llevarse un televisor de grandes proporciones.

"Me robaron mi pantalla de 70 pulgadas en la madrugada. Si la están vendiendo, me avisen. Es marca LG con Roku, en la colonia Las Cumbres, calle Tampico", indicó Gámez.

El afectado presentó la denuncia correspondiente, con la esperanza de que las autoridades puedan localizar a los autores de este latrocinio, en el cual se forzó el acceso al establecimiento.

Conforme se acerca el fin del año, los robos aumentan, sobre todo los domiciliarios y de vehículos, debido a que es la época en que más actividad económica hay.

Asimismo, la falta de vigilancia suficiente en sectores populares favorece la comisión de estos ilícitos con casi total impunidad. Gracias a sistemas de vigilancia privados, en ocasiones se logra identificar a los ladrones y su modus operandi.