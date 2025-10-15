Brotan zancudos por inundaciones

Aumentan brotes de plagas de zancudos, moscos y mosquitos, en colonias, zonas rurales, ejidales, asentamientos agrícolas, y Nuevo Progreso, y la urgente necesidad de campañas de fumigación ante presuntos casos de dengue.

De hecho, la propia Secretaría, a través del departamento de vectores y la propia Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y módulos de salud, confirmaron que es una de las principales demandas de la población; la fumigación, puesto que genera molestia y temor ante las plagas.