Incendian basurero

Las quemas en el vertedero municipal, siguen sin freno por parte de autoridades ecológicas, no obstante, ahora son más frecuentes, indican vecinos de comunidades aledañas al depósito sanitario.

Fue el ejidatario Juan Bernal, del núcleo Emilio Portes Gil, quien alertó que las quemas de este recinto sanitario, ahora se realizan a toda hora, no solo durante la noche, como se ha venido haciendo durante las dos últimas décadas.

Testimonio de ejidatario sobre quemas constantes

El ejidatario alertó que manos anónimas, nuevamente prendieron fuego al relleno sanitario, quedando en evidencia la nula vigilancia en esas instalaciones municipales. "No es el Popocatépetl, es el relleno sanitario de Río Bravo, ubicado en la brecha 12 con 20", esto al sur-oriente de la cabecera municipal, indicó el residente del ejido.

Impacto en la comunidad por humo de quemas

Si bien por ahora la zona urbana no es afectada, pues los vientos del norte, dispersan la humareda hacia el sur, durante las noches o días con vientos del sur y sureste, sí hay afectaciones pues la bruma penetra en los más recóndito de los hogares.

Hasta ahora se desconoce la razón de las constantes quemas del basurero municipal, ni la razón por la que estos "ecolocos" anónimos realizan estas acciones vandálicas que perjudican a la comunidad en general.