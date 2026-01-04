Notable movimiento en cajeros por Reyes Magos

De cara a los festejos de los Reyes Magos, pasada la Navidad y el Año Nuevo, notable movimiento es el que se registra en los cajeros automáticos, sobre todo de crédito de reconocidas instituciones, a pesar del cobro de altos intereses.

Así se pudo plasmar en lo que es la zona centro de la ciudad, por principales avenidas, en donde el auge comercial aún es evidente con el fin de semana, previo al último festejo que se considera como parte de la Navidad, como lo es el día de Reyes Magos.

¿Cómo afecta el crédito bancario a las compras de Reyes Magos?

Algunos como Ernesto Salas y Norma Rodríguez, quienes se encontraban en la fila para realizar movimiento en cajero automático, dijeron al respecto que ahora deben recurrir al crédito bancario, pues ya el aguinaldo se esfumó, y hay que comprar el regalo de Día de Reyes.

Revelaron que, aunque los intereses son, para ellos, un tanto altos, sobre todo si se retrasan en los pagos, y la otra opción que también consideraron era la de acudir a la casa de empeño, como así lo hicieron los vecinos, que mejor optaron por acudir a las casas de empeño que pagar intereses.

Impacto del aguinaldo en el uso de cajeros automáticos

El uso de cajeros automáticos ha aumentado considerablemente en esta temporada, reflejando la necesidad de los consumidores de acceder a efectivo para realizar sus compras de Reyes Magos. La falta de recursos tras el aguinaldo ha llevado a muchos a buscar alternativas de financiamiento.

Alternativas al crédito: casas de empeño en la temporada

La opción de acudir a casas de empeño se ha vuelto popular entre los ciudadanos que buscan evitar los altos intereses de los créditos bancarios. Esta tendencia resalta la importancia de encontrar soluciones financieras viables durante la temporada de compras.