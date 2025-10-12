Sigue en el hospital joven motociclista

Adolescente que fuera embestido la tarde del lunes 7 de octubre en brutal accidente en colonia Monterreal, sigue en situaciones grave con lesiones que no le deparan nada bueno en el corto y mediano plazos.

Se trata del menor Daniel Bosques Ramírez tiene 17 años, quien fue atropellado cuando circulaba a bordo de su motocicleta Italika, esto sobre calle Álamo, a manos de una jovencita que conducía una camioneta Nissan Rougue, color negro.

Ahora, a casi una semana del imprudente proceder de la infractora, el adolescente sigue postrado en una cama de hospital, sin que la responsable se haga cargo de los gastos médicos.

Así lo informó Mireya González, tía del menor, quien ha emprendido una cruzada para ayudar a su sobrino, quien aún no ve la salida a este grave trance.

"Quisiera que por favor me ayudarán a difundir esto, ya que es para beneficio de mi sobrino, es el muchacho del accidente de hace días, con lo que gusten apoyar sería de muchísima ayuda y se les agradecería infinitamente.

"No tendríamos que andar haciendo esto si la causante del accidente se hubiera hecho responsable, al principio si lo hizo pero ahora al ver la cuenta del hospital solo dan largas y a lo que se ve no piensan ya hacerse responsables", explicó.