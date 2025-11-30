Familia busca a presunto homicida

Familia de víctima mortal que fuera atropellado en le cruce de las calles Morelos y Juárez en la colonia Cuauhtémoc la noche del 19 de noviembre, y quien muriera luego de días de agonía, emprende cacería del presunto autor.

Fidencio Alday Hernández, un adulto mayor de 71 años, es quien pereciera luego de agonizar en una cama de hospital, tras ser atropellado por una camioneta Chevrolet Silverado, año 2001 con placas de Tamaulipas, color rojo.

Ahora, su hermana Juany Alday y su sobrina Alejandra Alday, son quienes emprenden una cacería del acusado, a quien ya denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por homicidio.

En declaraciones exclusivas para este diario, Juany Alady, quien aún atraviesa del duelo de haber perdido a su hermano, expresó:

"Así es, atropellaron a mi hermano y no se hicieron responsables. Es Santos ´N´ ex tránsito" a quien señala como autor del atropello. Por otro lado, Alejandra Alday, sobrina del occiso, expresó:

"Por cuestión legal no habíamos publicado nada" y expresó sus sospechas sobre el estado en que conducía el infractor: "si no hubiera andado tomado ¿por qué no ha dando la cara?, ¿por que mandó a sus hijos?, ¿será por que también traía alcohol y no le convenían unos estudios?", espetó.

Alejandra Alday, agregó:

"Gracias por ayudarnos a difundir esta noticia, a ver si así, la justicia se mueve rápido, porque su familia y él están de fiesta como si nada y nosotros sufriendo.

"No habíamos publicado nada porque así se nos indicó desde el viernes que se había hablado en tránsito con el cómplice, ya que el asesino jamás ha dado la cara. Todavía peleando una camioneta como si fuera un animal lo que mató", dijo con indignación.

Ahora toca a la FGJE seguir con la carpeta para determinar si hay elementos para la consignación de Santos "N".