Embisten a motociclista

Motociclista resultó lesionado en fuerte percance al nor-oriente de la ciudad, por infractor que se fugó.

Los hechos fueron reportados por la tarde-noche poco después de las 19:15 horas.

Fueron los paramédicos de Protección Civil y Bomberos quienes identificaron al motociclista atropellado en la Guanajuato.

El motociclista sufrió el percance en el entronque con Tulipán en colonia Esperanza.

La víctima fue trasladada a la clínica Génesis, en donde fue internado para su atención médica.

Daniel Ulises Facundo Hernández, es el nombre del lesionado quien fue trasladado de urgencia.

No obstante la intervención de Tránsito local, no se logró ubicar al responsable.