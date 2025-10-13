Atenta contra dos hermanos

Por intentar arrebatarle la existencia a dos hermanos residentes del ejido Guadalupe Marinero, un hombre es buscado por las autoridades.

El fallido homicida responde al nombre de Daniel Gómez Martínez, quien no ha podido ser localizado luego de agredir con un arma blanca a dos personas residentes de esa misma parte del área rural de Río Bravo.

De acuerdo a lo que dieron a conocer familiares de los agredidos, tras el ataque los hermanos quedaron con múltiples lesiones punzocortantes en diversas partes del cuerpo, por lo que requirieron ser hospitalizados.

En la denuncia pública por parte de familiares, se indica: "Anoche 11 de octubre agredió a mi padre Fernando Alvizu y a mi tío Silverio Alvizu con golpes y heridas que los mandaron al hospital. Urge localizarlo ya que esto que hizo no se puede quedar así, la demanda ya se levantó y las personas que lo encubren serán parte del intento de homicidio que cometió".

Continúa, "mi padre resultó con cinco heridas de navaja y muchos golpes en su cuerpo, y mi tío con tres heridas y golpes. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero no se puede quedar así".

Añadieron que es urgente localizar al presunto agresor para que enfrente las consecuencias por lo cometido "queremos justicia para ellos ya que los agredió sin motivo alguno", dijeron.



