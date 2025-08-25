Envenenan perros en albergue canino

Rescatista de mascotas caninas en condición de abandono o calle, reportó este fin de semana, atentados por envenenamiento a su centro de rescate ubicado en la colonia Miguel Hidalgo.

Amy Aldape, quien encabeza el proyecto Huellitas al Rescate, reportó que en lo que va del mes, ha sufrido intento de envenenamiento en su refugio, por persona o personas que no dan la cara, pero también por vecinos.

Del veneno, el autor o autores pasaron a las agresiones físicas, situación que fue expuesto por la joven animalista, quien también fue administradora del hogar de rescate Amor Sin Raza.

"Lo que le hicieron a mis perritos obviamente no se va a quedar así.

Voy a dar con la o con el culpable. Ya basta, si tanto coraje me tienen vengan de frente y desquítense conmigo.

"Les faltan para pararse delante mío y decirme donde les pica, para yo rascarles, se las dan de buenas personas y de que aman a los perritos, pero no pueden con tanta envidia y coraje, no soportan que me este yendo bien o mejor que ustedes, yo saco a mis criaturitas adelante sola, sin pisar a nadie y ahí están duro y dale.

"10 perritos fallecieron, entre ellos una perrita preñada, cuatro cachorritos que sin deberla ni temerla ya perdieron su vida, quedan cuatro en observación estricta y toda la manada en observación general, ya que el envenenamiento presenta reacción de 12 a 72 horas.

"No puedo con tanto, ya lloré, ya grite, fue un golpe muy fuerte", lamentó, pero no paró ahí, ahora uno de sus canes albergados, fue agredido, sufriendo la fractura de la mandíbula.

"Después del envenenamiento, ahora un golpe en su hociquito, ya fue mucho para mi sola, no puedo con tanto", dijo al punto de la lagrimas la joven rescatisca.

"Va a necesitar cirugía, ayer vi cuando un vecino le aventó piedras e incluso fui y le reclame, saque mi vocabulario de albañil y le dije hasta lo que no, confieso que no me arrepiento y nunca lo haré.

"Carlos Manuel (nombre de la mascota agredida, quien también sufrió envenenamiento) no hizo nada y recibió una pedrada, esos vecinos aventaron piedras y les gritaron a los perritos, obviamente que los perros les van a ladrar, llegan en carros y se estacionan cercas del portón a media noche, ahí las bajan, díganme que perrito no cuida su territorio", fustigó.

Hasta ahora, ninguna autoridad le ha tendido la mano a este proyecto que también impulsa el rescate y esterilización de mascotas en condición de calle.