En investigación atacantes de la Guardia Estatal

Nuevo Progreso, Tam

Investigan identidad de agresores que ocasionaron daños a unidades del Estado, ataques a las vías de comunicación y a los servicios públicos.

Datos recabados sobre el zafarrancho que se registró dos días seguidos en el que finalmente fueron varias patrullas de la Guardia Estatal las que resultaron ponchadas, y con algunos vidrios estrellados.

Permiten establecer que, tras el enfrentamiento verbal entre residentes acalorados con elementos de la Guardia Estatal, a quienes señalan y denunciaron por corruptos y abusivos, habría sido principalmente un sujeto el que pinchó los neumáticos, y otros más los que dañaron algunos vidrios y retrovisores.

Inclusive, se mencionó que uno de ellos empleó herramienta de una vulcanizadora.

Hasta el momento, a raíz del enfrentamiento, en el que también participó el alcalde en turno, no se ha denotado la presencia de la Guardia Estatal en la población.



