Apoya A.C. a padres con útiles escolares

A tan solo horas de que niños, adolescentes y jóvenes regresen a clases, asociación civil de la vecina ciudad de Reynosa, brinda apoyo a los hogares riobravenses.

Se trata de la Asociación Pintando Sonrisas, de la Licenciada Norma L. García Gámez.

Esta entidad de asistencia privada llegó a Rio Bravo, Tamaulipas, para apoyar jefes de familia de sectores populares.

Los beneficiarios fueron los hogares de la colonias ampliación Benito Juárez, y Las Lomas, con más de 50 mochilas. Estos artículos escolares, no venían vacíos, sino con gel antibacterial, con la finalidad de apoyar a la educación, y ayudar a los padres de familia a reducir el gasto educativo.

Los miembros de la A.C. fueron recibidos por Albessa Rodríguez, presidenta de la colonia Benito Juárez, y a Yesenia Vega, de la colonia Lomas.