Arranca hoy Jornada deSalud

Todas las familias al oriente de la ciudad están invitadas a jornada de salud y servicios sin costo que brindarán en conjunto asociación civil, congregaciones religiosas y la Jurisdicción Sanitaria X.

En conjunto realizarán esta jornada, la cual tendrá lugar este 4 de octubre por la mañana a las 9:00 horas, en fraccionamiento Hacienda Las Brisas 1, en el área verde de ese asentamiento de interés social.

Con trabajo en equipo entre congregaciones religiosas y la sociedad civil, se da prioridad a las necesidades vitales de la población, como es la salud, en donde además se incluyen otros servicios y entrega de artículos de higiene.

El parque de Hacienda Las Brisas será la sede de esta intensa jornada de acciones por la salud de Río Bravo, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria X, Ricardo Adame, quien confirmó la participación de esta dependencia. Con este esfuerzo, se espera beneficiar a cientos de familias, de forma coordinada autoridades de salud y miembros de la sociedad civil, informó uno de los organizadores, Matías González Salinas.

También se dio a conocer la tarde del jueves que se suman más beneficios de esta jornada en favor de las familias riobravenses, de los que previamente se habían anunciado, entre ellos se encuentran:

- Consulta médica

- Corte de pelo

- Vacunación de mascotas caninas

- Oftalmólogo

- Graduación de lentes

- Consulta dental

- Donación de calzado