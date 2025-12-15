Llevan estudiantes regalos navideños al asilo de ancianos

Abuelitos que contemplan el ocaso de la vida, quienes pasan la llamada Edad Dorada en el Asilo Quietud, fueron visitados por estudiantes de preparatoria y universidad este fin de semana.

Encabezados por el joven profesionista Jorge Gracia Gómez, los estudiantes conocieron las instalaciones de la institución, recorrieron sus pasillos y áreas comunes.

Igualmente saludaron y escucharon la historias y experiencias de vida de los adultos mayores, a quienes entregaron un presente con motivo de la celebración de la Navidad.

"Alumnos y maestros de la Universidad de Tamaulipas visitamos el asilo hogar quietud.

"Muy agradecidos por recibirnos y poder compartir un tiempo de esparcimiento con ellos y llevar algunos obsequios que los alumnos ofrecieron de todo corazón", indicó Gracia Gómez de la Universidad de Tamaulipas.

Esta es la primera visita navideña de estudiantes que reciben los adultos mayores que pasan sus días en esa institución administrada por la Parroquia de Guadalupe.

Cabe mencionar que algunos de los internos, no tiene ya familia, debido a que fueron abandonados o a que recatados de la calle, por lo que esta pequeña celebración es un hálito de esperanza para un mejor 2026.