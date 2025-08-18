Se cae sistema en asambleas de Morena

La mañana de este domingo 17 de agosto, se llevaron a cabo las elecciones de comité seccional en diversos puntos del municipio.

César Luna, miembro de la dirigencia estatal de Morena, participó en es proceso electivo como observador y fue entrevistado al respecto.

"Se trata de asambleas seccionales para elegir presidente y secretario para conformar los comites de base, se realizarán cada domingo hasta enero", explicó.

Algunos de los seccionales en los que se eligirían comités de base, son:

1139; 1140; 1145, 1164 1204 en la cabecera municipal y en Santa Apolonia 1174 y 1194 en Nuevo Progreso.

Debido a que se trata de asambleas a nivel nacional, el sistema sufrió una caída y hasta las 13:30 aún no se reestablecía.

Las asambleas tendrían que haberse realizado de 10:00 a 12:00 horas, lo que no pudo concretarse debido a la falla en la plataforma nacional.

Poco antes de las 14:00 horas, se reanudó el sistema y se efectuaron las votaciones.

"Los resultados se van a publicar en la página oficial de Morena Tamaulipas", una vez contabilizados los sufragios.