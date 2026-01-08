Atemoriza asaltante en el Centro; graban atraco a farmacia

Los asaltos a comercios, tales como tiendas de conveniencia y ahora farmacias, ya han rebasado cualquier proporción.

Desde mediados de diciembre, se viene generando polémica en redes sociales por la ola de asaltos.

Detalles del asalto a una farmacia en la zona Centro

Si bien no hay certeza si el mismo asaltante en todos los casos, cierto es que la noche del miércoles, se perpetró la más reciente fechoría.

De acuerdo al metraje de seguridad de una sucursal de Farmacias Similares de la zona Centro, se aprecia al atracador embozado, por lo que su identidad es aún desconocida.

El filme muestra a un hombre que porta cachucha, cubre bocas y chamarra con gorro.

Dicho individuo con cuchillo en mano amenaza verbalmente a la trabajadora encargada de caja, quién se retira por miedo.

Una vez despejada la caja registrada, procede a abrirla y extraer el dinero.

Ladrón se llevó cuantioso botín en efectivo de farmacia. EL MAÑANA/Staff

Impacto de la ola de asaltos en la comunidad

El circuito cerrado de cámaras registró que el robo con violencia, tuvo lugar a las 21:33 horas y el ladrón tuvo éxito con el botín, pues no fue capturado.

Igualmente se desconoce el moto de lo extraído.