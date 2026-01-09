Civiles armados detienen a asaltante, 'terror de comercios'Grupo de civiles armados capturó a presunto asaltante que venía asolando diversos giros comerciales
Río Bravo, Tamps.
Grupo de civiles armados, pertenecientes a la agrupación de Matamoros, capturó a presunto asaltante que venía asolando diversos giros comerciales.
Haciendo una remembranza, el atraco más sonado sucedió la noche del miércoles en una sucursal de farmacias Similares, cuando individuo con cuchillo en mano se llevó cuantioso botín.
De acuerdo al vídeo de seguridad de la sucursal ubicada en la zona Centro, se aprecia al atracador embozado, por lo que su identidad es aún desconocida.
El hombre que porta cachucha, cubre bocas y chamarra con gorro, no obstante, esto de nada le valió, pues los civiles embozados y que portan armas de grueso calibre, lo atraparon y se desconoce su identidad y paradero.
EL MAÑANA RECOMIENDA