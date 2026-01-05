Arde vivienda en la Azteca

Uso de pirotecnia en fraccionamiento Azteca, estuvo a punto de dejar en la calle a familia la madrugada del domingo.

El siniestro fue reportado en calle Andrómeda, en los primeros minutos de este 4 se enero, cuando un "cuete" alcanzó el jardín del inmueble afectado.

De inmediato, la flama del fuego artificial, provocó las llamaradas que se extendieron a un palmera, generando inquietud entre los moradores.

La familia afectada pidió con urgencia auxilio a Bomberos para evitar perder su patrimonio.

Debido al rápido proceder de los heroicos elementos, se logró suprimir la amenaza pues el fuego avanzaba vorazmente.

La oportuna intervención de Bomberos también evitó que las viviendas vecinas fueran afectadas en este el primer incendio de casa-habitación de 2026.

El saldo fue de daños materiales, resultando ilesos los moradores.



