Registran ataque de araña exótica

Registran ataque de araña exóticaPerla Bosques, madre de familia y emprendedora, fue víctima de mordeduras de araña en la periferia. Conoce su testimonio.
Los efectos del verano se siguen haciendo evidentes en la inteligencia de que la estación veraniega concluye hasta el 20 de septiembre.
Las altas temperaturas potencian la reproducción y virulencia de insectos y arácnidos.
En este tenor, se dio por la noche la agresión de araña exótica a madre de familia que reside en la periferia.
Perla Bosques, madre de familia y emprendedora, sufrió varias mordeduras de araña no identificada.
"Me picó como tres veces dos en la panza y una en un lado del pecho,estaba acostada y sentí que algo se me subió y comencé a moverme y ver que era pero no mire nada.
"En eso sentí que me picó en el costado del pecho y que la pescó y (mi hija ) Melanie la pegó en un chicle que traía,me dice ´no es una violinista´ le digo ´sí´ pero no será venenosa?"
Si bien no se han reportado en este verano ataques de arañas violinistas, otros arácnidos también acechan.
"Google me dice que es una falsa viuda negra y que su veneno no es muy peligroso para los humanos", agregó, momentos antes de atenderse las lesiones influgidas.
Los números de emergencia son 911 nacional; 899-934-70-00 Protección Civil y 899-934-00-10 Cruz Roja Río Bravo.