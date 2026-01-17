Tres familias perdieron todo en la Unidos Avanzamos Más, buscan apoyo para reconstruir su hogar

Incendio del pasado domingo en la colonia Unidos Avanzamos Más, no solo consumió paredes y techos, también se llevó recuerdos, esfuerzo de años y la tranquilidad de tres familias que hoy luchan por volver a empezar.

¿Cómo ocurrió el incendio en Unidos Avanzamos Más?

Tras el siniestro que redujo su vivienda a cenizas, 15 personas, entre adultos, jóvenes y niños, se ven obligados a dormir hacinadas en una sola habitación improvisada como refugio ante la adversidad por la que atraviesan.

Aunque la solidaridad de la comunidad no ha sido indiferente y han recibido algunas donaciones, la necesidad sigue siendo urgente.

Para poder levantar, aunque sea de manera provisional, dos habitaciones más, estas familias requieren de triplay, barrotes y láminas, materiales básicos para resguardar a quienes hoy enfrentan el frío, la incomodidad y la incertidumbre.

Impacto en la comunidad tras el siniestro

El fuego arrasó con todo: ropa, muebles, documentos y pertenencias esenciales, pero no logró consumir la esperanza de quienes, pese al golpe devastador, siguen de pie, agradecidos por cada ayuda recibida y confiando en que la empatía colectiva les permita recuperar un espacio digno para vivir.

Hoy, más que nunca, estas familias necesitan del apoyo de la ciudadanía, de manos solidarias que ayuden a reconstruir no solo su vivienda, sino también la estabilidad que el incendio les arrebató en cuestión de minutos.

Cualquier aportación, por pequeña que parezca, se puede contactar a la señora Griselda Collazo Rico, al teléfono 899-493-22-91, o bien en el domicilio en calle Tampico, número 25, colonia Unidos Avanzamos Más.

Fuego arrasó con dos viviendas en la calle Tampico. EL MAÑANA/Staff

Acciones de apoyo a las familias damnificadas

Sin apoyo oficial real, ahora las familias damnificadas apelan a la buena voluntad de los riobravenses.

Pies de foto.-

Familias damnificadas de la Unidos Avanzamos Más, no ha recibido apoyo oficial. EL MAÑANA/Staff

Fuego arrasó con dos viviendas en la calle Tampico. EL MAÑANA/Staff