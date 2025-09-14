Entregan apoyos a familias de colonia

El empresario Francisco González Vázquez, presidente de la asociación civil "De la mano con Río Bravo", realizó la entrega de productos de la canasta básica a familias residentes de la colonia Integración Familiar.

Con esta acción refrenda su compromiso de continuar apoyando a los sectores más vulnerables de la comunidad, fortaleciendo así la labor social que impulsa la organización a su cargo.

Durante la entrega, Francisco Ramírez Hernández, líder de la colonia, expresó su agradecimiento a nombre de las decenas de familias beneficiadas.