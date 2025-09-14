Entregan apoyos a familias de colonia

Entregan apoyos a familias de coloniaEl empresario Francisco González Vázquez, presidente de la asociación civil "De la mano con Río Bravo", realizó la entrega de productos de la canasta básica
El empresario Francisco González Vázquez, presidente de la asociación civil "De la mano con Río Bravo", realizó la entrega de productos de la canasta básica a familias residentes de la colonia Integración Familiar.
Con esta acción refrenda su compromiso de continuar apoyando a los sectores más vulnerables de la comunidad, fortaleciendo así la labor social que impulsa la organización a su cargo.
Durante la entrega, Francisco Ramírez Hernández, líder de la colonia, expresó su agradecimiento a nombre de las decenas de familias beneficiadas.
EL MAÑANA RECOMIENDA