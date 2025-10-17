Instalan centro de acopio para veracruzanos

En el Comité Municipal Campesino se suman a las muestras de apoyo y solidaridad ante la tragedia que aqueja a nuestros hermanos de Veracruz, Guerrero, Hidalgo y Puebla, e instalan un centro de acopio humanitario.

Encabezado por el dirigente, licenciado Juan Alberto Cantú Ávila, dio a conocer la decisión de instalar un centro de acopio para recopilar víveres, con el propósito de apoyar a las familias afectadas, principalmente en los estados referidos líneas anteriores.

Para tal efecto, el centro de apoyo se encuentra localizado en la explanada de las instalaciones del Comité Municipal Campesino (frente a la Cruz Roja), y se encuentra disponible para donaciones en horario de las 9:00 a las 18:00 horas.