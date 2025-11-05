Sigue apoyo a damnificados de Veracruz; altruistas de Río Bravo llevan colchones y muebles

Con el fin de aminorar los estragos materiales y humanos por las inundaciones de inicios de octubre que aún sufren los damnificados por las lluvias de Veracruz, altruistas riobravenses ya se encuentran en la zona aún siniestrada.

Aunque ya no se vive en situación de alerta, pero sí es una realidad que aún impera y mantiene sus consecuencias.

Este miércoles, un grupo de riobravenses que se hicieron solidarios compartieron imágenes en las zonas siniestradas por las anegaciones.

Los altruistas visitaron el municipio de Tuxpan, además de la comunidad de Chomotla, para hacer entrega de ayudas materiales para los que siguen padeciendo las consecuencias de la hecatombe climatológica.

Se trata de miembros de la Iglesia Mi Dios es Real, en Hacienda Las Brisas, quienes suman un total 18 voluntarios. Ellos son encabezados por el pastor Javier Licona Jara, quien lidera esta caravana de ayuda.

Provistos de una camioneta tipo van y un remolque, los miembros de esta congregación religiosa, entregaron artículos entre los que destacan: