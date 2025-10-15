Habilita magisterio, acopio de víveres en apoyo a Veracruz

La coordinación magisterial en Río Bravo implementó este martes 14 de octubre acciones de apoyo y solidaridad con los damnificados por lluvias del fin de semana. Fue el coordinador, Felipe Ayala Ortiz, quien dio a conocer esta determinación a través de la "Secretaría de Organización XIV de Río Bravo en apoyo a la familia magisterial de nuestro estado vecino de Veracruz que fue afectado por inundación atípica". Por ello, las instalaciones de calle 5 de Mayo en colonia Benito Juárez fungirán como centro de acopio. Este centro estará funcionando los días 14 al 17 de octubre del presente año en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Se estará recibiendo: - Artículos no perecederos - Botellas de agua - Productos de higiene personal. "Son tiempos complicados que exigen la mayor sensibilidad, unión y solidaridad. Es momento de apoyar a quienes más necesitan. Esperamos contar con su apoyo", esgrimió Ayala Ortiz.