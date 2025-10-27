Apoyan maestros a veracruzanos

Trabajador de la educación, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores e la Educación (SNTE), tomó mucho más en serio el llamado de auxilio que lanzaron los damnificados de las lluvias en Veracruz el fin de semana antepasado.

No conforme con hacer su aportación es especie para aliviar el dolor de los hermanos veracruzanos que en muchos casos perdieron todo su patrimonio, este prefecto del CBTIS 73 con sede en Río Bravo, se traslado hasta el teatro de la desgracia.

Desde Río Bravo hasta Veracruz un grupo de riobravenses, encabezados por José Gilberto Galindo, se trasladaron para mostrar su solidaridad y demostrar que los mueve la filantropía.

En un acto de unión y compromiso ciudadano, Galindo encabezó la entrega de apoyos a familias afectadas por los recientes desastres naturales en Álamo y Temapache, Veracruz, llevando la ayuda recolectada por habitantes y jóvenes voluntarios de Río Bravo.

La iniciativa surgió del centro de acopio instalado en Río Bravo, donde la ciudadanía se sumó donando alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza. Cumpliendo su palabra, Galindo duplicó cada donación recibida, multiplicando así el impacto de la ayuda.

"Por cada lata, por cada botella de agua y producto de limpieza, sumamos uno más. Ver la gratitud de las familias nos recuerda que cuando nos unimos, las cosas sí cambian", expresó durante la entrega.

Los apoyos fueron entregados directamente a las familias damnificadas, sin intermediarios, reafirmando el compromiso de transparencia, empatía y acción que caracterizó a la iniciativa, enfatizó.

"Esto apenas empieza, desde Río Bravo seguiremos demostrando que la solidaridad no tiene límites y que juntos podemos marcar la diferencia", agregó Galindo.

La jornada concluyó con un mensaje de esperanza y unión: cuando la sociedad se organiza, la ayuda llega donde más se necesita.



