Aplican plan B en apertura de portón en escuela

Aplican correctivo y toman medidas en la Escuela Secundaria Técnica número 10, Lázaro Cárdenas, que cuenta con más de 1 mil 200 estudiantes, luego del retraso en la apertura del portón principal que ocurrió la semana pasada y que generó molestias e inconformidad de los padres de familia.

Entrevistado por el reportero, el subdirector y profesor Ignacio Frausto Urquiza, dijo al respecto que el retraso en la apertura del portón se dio después del horario establecido por el responsable de nombre Daniel, puesto que se sintió mal y no se le ocurrió avisar.

Pero tienen un plan B que tampoco funcionó de momento, ya que siendo una de las escuelas en donde en sus alrededores se han registrado balaceras, la apertura del portón es a las 6:30.

Esto debido también a que una buena parte de los padres de familia trabajan desde muy temprano y apenas les alcanza tiempo para llevarlos y dejarlos en la entrada.

Al final se tomaron algunas medidas para que esto no vuelva a pasar, más, sin embargo, esto no evitó que a través de las redes sociales, mediante "memes", se señalara el hecho y se le bautizara al intendente y encargado del portón como Daniel "El amanecido", o "El llaves".