Cumple Clínica dos días sin luz

Pacientes, personal y visitantes de la Clínica del ISSSTE sufren por las altas temperaturas al interior del nosocomio, ante prolongado apagón.

Esta problemática también genera complicaciones para operar equipo que requiere electricidad y, sobre todo, altos voltajes.

La tarde de este martes, se entrevistó al director del nosocomio, José Francisco Sánchez García, quien explicó la situación.

"Se trata de una falla en la subestación, es una cuestión más delicada, tiene que venir personal especializado, estamos así desde el lunes por la mañana", explicó.

Si bien algunas áreas están iluminadas, "funcionan con planta", dijo un trabajador, para explicar por qué hay iluminación parcial.

"Vino CFE y revisó el exterior y todo bien. En la subdelegación están viendo que vengan el día de hoy, tenemos el apoyo del Subdelegado y del administrativo, para que se resuelva lo más rápido posible", agregó Sánchez García.

El director destacó que el personal cumple su horario, dejando en claro el compromiso de los trabajadores con la institución.

Fue un eléctrico quien dio el diagnóstico, de que no son los transformadores, sino la subestación, el origen del problema.