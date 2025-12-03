Cierra hogar de rescate canino

Con cierta tristeza, se recibió la noticia de que el Hogar Canino Amor Sin Raza Río Bravo, que se mantenía en el rescate de animales del llamado mejor amigo del hombre, finalmente anunció el cierre definitivo de esta noble y altruista labor.

¿Por qué cierra el Hogar Canino Amor Sin Raza?

El cierre fue anunciado por Dehli Rescata B y D, expresando de entrada que es por eso que ya no reciben reportes, ni están acudiendo a rescates, y que fue una decisión propia, luego de meditarla y analizarla, ya que ahora el objetivo es rescatar a los animalitos con los que aún cuentan y sacarlos adelante.

Por ello es que próximamente bajarán las cortinas del Hogar Canino, agradeciendo de antemano el apoyo que tuvo siempre de las personas con la labor que desempeñó, y que sí estarán, sin embargo, recibiendo aún Patitas de Ayuda, pues, los animalitos que aún tienen, requieren de ese apoyo, mientras los acomodan en otro hogar en el país o Estados Unidos.

Acciones de apoyo para los animales en adopción

Como orientación, en el caso de los reportes, dijo que los pueden hacer directamente a Protección Animal u otros rescatistas que puedan ayudar, y que en cuanto hace a los animales que aún tienen, los pueden adoptar visitando el Hogar Canino o mandando un inbox, ya que están en adopción.