Reportan opacidad en la elección de Morena

Si bien el partido Morena puede presumir de una gran convocatoria, así como tener bases populares nutridas, no todo es de acuerdo a los estatutos y normas electorales.

En las elecciones de Comités de Base que se están realizando en colonias y fraccionamientos donde se asientan los seccionales electorales, no han faltado los señalamientos de anomalías, incluso por parte de ganadores de esos procesos.

¿Qué ocurrió?

Euligo Lara, ahora presidente del Comité Seccional de los fraccionamientos Azteca y Satélite 1139, quien fue electo el pasado 18 de agosto, dio algunos detalles de estas anomalías. Lara reveló que cuando se postuló, no conocía a la persona o militante que sería su oponente, simplemente se presentó en la plaza del fraccionamiento Azteca para presentar su candidatura.