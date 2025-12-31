Piden comercios ampliar espacios

Nuevo Progreso, Tam

Comerciantes que se ubican después de las tres primeras cuadras en la avenida principal licenciado Benito Juárez demandan que se extiendan los vendedores ambulantes por la misma arteria.

Tanto los que son propietarios como los que rentan, señalan que no es justo que se concentren en solamente esas tres primeras cuadras del puente hacia el lado sur, ya que el turismo no baja, por lo general, más de las tres cuadras, y eso les perjudica, sobre todo quienes pagan renta del local.

De hecho, cuando se llevó a cabo el recibimiento a los turistas de invierno o Winters Texas, se inconformaron, pues la tarima principal la instalaron justamente al término de esas cuadras, y no cuando menos hasta los límites con la escuela primaria Ford número 45.

La situación ya se la han expuesto al delegado municipal Manuel Ávila Mejía, pero realmente nada puede hacer, ya que no está en sus manos, y solamente hace lo que puede.

Refieren que para ellos sería muy bueno que se extendiera el comercio, ya que una buena parte han cerrado debido a esa situación, puesto que el turista no baja hacia donde se encuentran.



