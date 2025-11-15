Invitan a esterilizar mascotas en R.B

Con la finalidad de frenar la proliferación de mascotas caninas y felinas en abandono o sin hogar, el refugio Amor sin Raza impulsa la esterilización.

Este procedimiento quirúrgico y ambulatorio es saludable para los animales y la comunidad, pues también cierra la puerta a enfermedades.

No obstante que con las nuevas legislaciones, son seres con derechos las mascotas caninas y felinas que se reproducen sin control, también se convierten en un drama urbano y un riesgo para la salud.

Esto no solo de los humanos, sino de otras especies animales.

Por ello, la rescatista Delia Chávez exhortó a participar a los propietarios de mascotas a la campaña de esterilización.

"El cupo es limitado, solo 35 mascotas, este sábado 22 de noviembre en calle Limón 302, colonia Morelos.

La esterilización es saludable para ti, tus animales y la comunidad; la salud de tu mascota es la principal preocupación de un buen propietario, por eso esteriliza a tu mascota", fue el llamado.

"La cirugía es de mínima incisión, con una recuperación de la mascota rapidísima y no requiere de retiro de sutura", precisó.

¿Qué tipo de cirugía se realiza?

Para el caso de hembras:

La cirugía es de ovario, histerectomía que consiste en retirar ovarios y útero.

Para machos:

Castración, que consiste en retirar testículos.

Las indicaciones son éstas:

- A partir de los 3 meses de edad.

- Clínicamente sano.

- Hembras no lactando.

Chávez añadió a que la esterilización se complementa con la siguiente acción: "adopta y salva una vida, esteriliza y salva miles".