Amenaza barda a los transeúntes

Transeúntes y vecinos corren riesgo de ser aplastados por barda que está por colapsar debido a fallas estructurales, sin que haya alguna autoridad que se ocupe de este riesgo inminente para todo el que pase por ahí.

La cerca de bloques, cemento y varilla, se ubica en calle Morelia, en el tramo comprendido entre avenida Coahuila norte y calle Guanajuato en el fraccionamiento Río Bravo.

Se trata de un tramo de por lo menos cuatro metros de largo por poco más de dos metros de alto, el cual debido a las quejas de los vecinos, solo fue apuntalado con tubo de hierro.

El detalle es que con el apuntalamiento se impide circular por la acera, por lo que aplicando el reglamento de Obras Públicas, toda construcción que represente una amenaza, debe ser demolida.

También existe el riesgo de que vándalos retiren el apuntalado, con la consecuente caída de la barda, la cual deja en evidencia que no fue construida con firmeza.

No obstante el peligro que representa para los viandantes, el perímetro no ha sido acordonado por las autoridades de Obras Públicas o Protección Civil, para evitar algún incidente que lamentar.

la gráficas y vídeo tomados en ese punto de la ciudad, muestran el grado de riesgo que implica el paredón mencionado.



