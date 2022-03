Alumnos con males respiratorios no deben asistir a clases escolares

01. Exhortan a madres y padres de familia a no mandar a alumnos enfermos a la escuela. EL MAÑANA / Armando González

Debido a que se han detectado principalmente en escuelas públicas de la localidad a través de filtros sanitarios, casos en los que mandan a los alumnos enfermos de alguna afección relacionado con las vías respiratorias, se recomienda a los padres de familia no mandarlos a clases presenciales.

Lo mismo en la secundaria general número 1 Alfredo del Mazo, que en el número 2 José Vizcaíno Pérez, en la secundaria técnica número 10 Lázaro Cárdenas, las indicaciones de parte de los directivos es de que evitan mandarlos a la escuela como primer filtro que representan.

Directores como los maestros Marco Antonio Valero de la secundaria número 1 o bien el de la número 2 con Severo Méndez, por mencionar a algunos, han expresado que, con todo y el regreso a clases presenciales, no se debe mandar al estudiante si se encuentra enfermo de gripe, por ejemplo, es recomendable que permanezca en casa cuando menos por cinco a seis días.

Aquí lo importante, refieren es de que lo lleven al doctor para que se le consulte y suministre el medicamento indicado, y avisar a la escuela a la que pertenece de la situación, que se quede en casa hasta que se recupere pues no se deben correr riesgos innecesarios en cuestión de salud, ya que la variante Ómicron del Covid-19 no están erradicados, y de hecho una buena parte de la población estudiantil no está vacunada contra el virus.