Protegen libros de texto con... ¡rollos de plástico!

Al avecinarse la temporada de lluvias, protegen con grandes cantidades de rollos de plástico miles de libros de texto gratuito en el Almacén del Centro Regional de Desarrollo Educativo, tras convertirse el techo en una verdadera coladera.

Ante la indiferencia en la solución de los problemas que afectan desde hace tiempo a instalaciones, la falta de capacidad y gestión de las autoridades educativas que se encuentran al frente del CREDE.

Desde hace mucho tiempo están enterados del grave problema que se afronta en el almacén, debido a que el techo más bien parece un filtro para las precipitaciones pluviales.

En días recientes, con cubetas, bolsas, y rollos de plástico, protegieron principalmente las cajas que contienen los libros de texto gratuito que van llegando para ser resguardados en ese lugar, debido al pronóstico del tiempo, que finalmente se hizo efectivo con un aguacero. Lo que para los hombres del campo representa oro molido, para trabajadores de la SEP asignados en esa área representa un verdadero dolor de cabeza, y es motivo constante de preocupación y estrés.

Lo lamentable, por datos recabados por este medio de comunicación, es que no tiene fecha para cuando pudiera ser impermeabilizada la techumbre.