Dirigente de MC aparece como militante del PRI

Aún cuando asumió como dirigente del partido Movimiento Ciudadano, el pasado sábado 20 de septiembre, la lideresa de MC Alma Donají Contreras Hinojosa, parece tener conflicto de intereses partidistas.

La ahora cabeza del Partido Naranja en Río Bravo, aparece como militante activa en otro instituto político, con el cual a nivel nacional, ha tenido no pocas diferencias e incluso confrontaciones.

Se trata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyos registros, aún aparece como activa dentro de la membresía, Alma Donají, por lo que la pregunta sería, ¿a cuál de los dos partidos presta sus servicios o cuál de ambos le debe lealtad?