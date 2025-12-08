Entregan material sanitario a hospital

Entregan material sanitario a hospitalArtículos son indispensables para el personal médico y para la seguridad de los pacientes
Activista social, realizó una significativa donación de insumos médicos al Hospital General de esta ciudad.
Alma Contreras Lara, ex-regidora y conocida lideresa de colonias, visitó el nosocomio con el objetivo de contribuir a fortalecer la atención y el abastecimiento de material esencial.
La entrega incluyó, importantes insumos como los siguientes:
- Galones e individuales de gel anti-bacterial
- Batas estériles
- Cajas con torundas -Cubrebocas
Dichos artículos son indispensables para el personal médico y para la seguridad de los pacientes que diariamente son atendidos a este centro hospitalario.
Contreras Lara destacó que este apoyo forma parte del compromiso permanente para contribuir al bienestar de las familias riobravenses y respaldar a quienes trabajan por la salud de la comunidad.
Personal del Hospital, a nombre del director Daniel Ponce, agradeció la aportación y reconoció la importancia de estas acciones que permiten mejorar las condiciones de atención para la ciudadanía.