Entregan material sanitario a hospital

Artículos son indispensables para el personal médico y para la seguridad de los pacientes
  • Por: El Mañana Staff
  • 08 / Diciembre / 2025 -
Activista Alma Contreras Lara, entregó material sanitario al Hospital General.

Activista social, realizó una significativa donación de insumos médicos al Hospital General de esta ciudad.

Alma Contreras Lara, ex-regidora y conocida lideresa de colonias, visitó el nosocomio con el objetivo de  contribuir a fortalecer la atención y el abastecimiento de material esencial.

La entrega incluyó, importantes insumos como los siguientes:

  • Galones e individuales de gel anti-bacterial
  • Batas estériles
  • Cajas con torundas  -Cubrebocas

Dichos  artículos son indispensables para el personal médico y para la seguridad de los pacientes que diariamente son atendidos a este centro hospitalario.

Contreras Lara destacó que este apoyo forma parte del compromiso permanente  para contribuir al bienestar de las familias riobravenses y respaldar a quienes trabajan por la salud de la comunidad.

Personal del Hospital, a nombre del director Daniel Ponce, agradeció la aportación y reconoció la importancia de estas acciones que permiten mejorar las condiciones de atención para la ciudadanía.

